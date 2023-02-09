Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал, как МВД Израиля оформило ему гражданство за заслуги перед спортом.
«Авраам Грант хотел видеть меня в сборной Израиля. Федерация похлопотала перед МВД. С первой попытки получили отказ. Вопрос удалось решить только после смены власти в министерстве, в 2003 году. По спортивной линии гражданство получили трое — я, Уваров и Третьяк — центральный защитник с Украины. Им дали за особый вклад в национальный спорт, а мне — за заслуги и перспективу выступлений в национальной команде. Мы все вместе ездили в Иерусалим. Зачитали по бумажке текст присяги на иврите, получили внутреннее удостоверение и загранпаспорт», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:
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