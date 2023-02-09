Равиль Сабитов: говорил сотруднику «Спартака», что Дзюба будет вторым Ибрагимовичем

Бывший защитник «Локомотива», а также экс-тренер «Химок», «Торпедо» и юниорской сборной России Равиль Сабитов рассказал историю о российском форварде Артёме Дзюбе, подписавшем контракт с железнодорожниками.



«Дзюбу и Смольникова я тренировал в юниорской сборной. Принял её в начале 2007-го – за несколько недель до старта Мемориала Гранаткина.



Вскоре к нам приехали ребята из «НТВ-Плюс» – снять сюжет о подготовке к турниру. Поинтересовались: «У кого из игроков можно взять интервью?» Я ещё не изучил футбольные качества ребят (раньше-то работал с совсем другим возрастом) и спросил: «А какие условия?» «Чтобы парень хорошо разговаривал». «О, тогда берите Дзюбу. Не прогадаете. И нападающий фактурный, и интервью даст хорошее».



Артём сначала растерялся, разволновался, но журналисты потом сказали, что он красавец, отлично справился. Важная черта Артёма – никогда не унывает. Для меня очень важна обратная связь с футболистами. Когда шутишь на собрании и игрок улыбается – значит, слушает внимательно. А Дзюба ещё и отвечал шуткой. Однажды я философствовал насчёт тактики. Говорил, что к первому месту может привести и атакующий футбол, и оборонительный. Артём возразил: «Тренер, давайте играть только в атаку». Я ему: «Попадёшь в «Барселону» – будешь так играть». Он – моментально: «В «Барселону» меня возьмут разве что бутсы чистить».



Он всегда в хорошем настроении. Для любой команды, особенно в тяжёлые периоды – это находка. Он разряжает обстановку не хуже Юрия Гаврилова. А чувство юмора – признак высокого интеллекта.



Я тогда немного посодействовал тому, чтобы Артём закрепился в «Спартаке». У меня он играл наконечника и выделялся, забивал, а «Спартак» действовал по другой схеме. Когда сотрудник клуба спросил моё мнение, я сказал, что Дзюба будет суперигроком, вторым Ибрагимовичем», — цитирует Сабитова Sports.ru.