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«Рома» и «Галатасарай» проведут товарищеский матч для помощи жертвам землетрясения

«Рома» и «Галатасарай» проведут товарищеский матч для помощи жертвам землетрясения
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Итальянская «Рома» и турецкий «Галатасарай» договорились о проведении благотворительного матча для помощи жертвам землетрясения, которое произошло в Турции в понедельник, 6 февраля. Точная дата встречи ещё не определена. Об этом сообщил официальный сайт «Галатасарая».

Стороны пришли к соглашению в рамках переговоров о переходе итальянского полузащитника Николо Дзаньоло из «Ромы» в «Галатасарай».

«Было достигнуто соглашение о проведении товарищеского матча в 2023 году, при этом все вырученные средства будут переданы пострадавшим от землетрясения», — написано в заявлении «Галатасарая».

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. Число погибших, по официальным данным, превысило 10 тыс. человек.

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