«Рома» и «Галатасарай» проведут товарищеский матч для помощи жертвам землетрясения
Поделиться
Итальянская «Рома» и турецкий «Галатасарай» договорились о проведении благотворительного матча для помощи жертвам землетрясения, которое произошло в Турции в понедельник, 6 февраля. Точная дата встречи ещё не определена. Об этом сообщил официальный сайт «Галатасарая».
Стороны пришли к соглашению в рамках переговоров о переходе итальянского полузащитника Николо Дзаньоло из «Ромы» в «Галатасарай».
«Было достигнуто соглашение о проведении товарищеского матча в 2023 году, при этом все вырученные средства будут переданы пострадавшим от землетрясения», — написано в заявлении «Галатасарая».
Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. Число погибших, по официальным данным, превысило 10 тыс. человек.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:28
-
09:20
-
08:55
-
08:50
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:12
-
07:56
-
07:51
Партнерский контент