Равиль Сабитов назвал опасения, связанные с переходом Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Российский тренер Равиль Сабитов, выступавший в качестве игрока за «Локомотив», поделился мнением о переходе в клуб форварда Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.



«Мне кажутся важными две темы. Первая – в 34 года они хотят просто получать деньги или играть в футбол? Как Мальдини с Костакуртой, про которых Шевченко рассказывал: сидели в ресторане, увидели мальчиков с мячом и побежали играть. Андрей удивился, а великие итальянцы объяснили: «Когда будем играть в футбол только ради денег – закончимся как футболисты».



Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу. Вспоминаю, как в 1990-м Юрий Сёмин взял в «Локо» несколько опытных литовцев и с их помощью вернулся в высшую лигу. Ветераны – к тому же с таким победным опытом, как у Артёма с Игорем, – могут усилить команду и на поле, и в раздевалке.



Правда, важен и второй момент: кто инициатор их перехода – агенты, генеральный директор или главный тренер? Не секрет, что сейчас формирование команд мало зависит от тренера. Но, если Галактионов действительно нуждается в этих игроках, я уверен: они без проблем вольются в состав.



Артём и Игорь ещё в 2021-м были в сборной и априори не могут быть плохими футболистами. К тому же 34 года – далеко не критический возраст для РПЛ: у нас не та интенсивность, что в Англии или Италии.



Тренеру «Локомотива» нужно проявить себя также дипломатом и психологом. Карло Анчелотти вспоминал, что Ибрагимович поначалу гнобил и душил молодых игроков, но после разговора с тренером, наоборот, протянул им руку помощи. Возможно, и Дзюба в «Локо» будет не только забивать, но и способствовать прогрессу молодых. Не зря же я называл его вторым Златаном», — цитирует Сабитова Sports.ru.