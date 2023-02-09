Экс-игрок «Жемчужины»: сидим в автобусе, а Гогричиани нет. Он в номере мультики смотрит

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов рассказал, чем его удивлял грузинский нападающий Гоча Гогричиани.

«В «Жемчужине» удивлял Гогричиани. Гоча всё время был на позитиве. Весёлый парень, хотя и со своими причудами. Помню, выезжаем на тренировку. Вся команда в автобусе — Гочи нет. Ребята переглядываются: «Где Гогричиани?» А он в номере сидит, мультики смотрит, смеётся!» — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года, а позднее вошёл в тренерский штаб.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: