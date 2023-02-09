Мурад Магомедов: УЕФА разрешил мне играть за Израиль, а ФИФА — нет

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал, почему не сыграл за сборную Израиля.



«За сборную Израиля я так и не сыграл. ФИФА не разрешила. В регламентах не была чётко прописана процедура смены футбольного гражданства. Никто не мог ответить, могу я играть за Израиль или нет. Я даже поехал со сборной на выездной матч со Словенией. Играли на нейтральном поле, в Турции. И тут какой-то местный журналист поднял шум в прессе: мол, я уже играл за Россию. Словенцы подхватили тему и начали слать запросы в вышестоящие инстанции. В конечном итоге УЕФА разрешил мне играть за Израиль, а ФИФА — нет. Как я понимаю, из-за того, что отметился на юношеском чемпионате мира под эгидой ФИФА. Хотя сегодня закон совершенно другой: если не заигран за взрослую сборную, можешь спокойно менять спортивное гражданство», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: