Российский вратарь Васютин рассказал о жизни в Норвегии, Финляндии и Швеции

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, поигравший в чемпионатах Норвегии, Финляндии и Швеции, рассказал о жизни за рубежом. По словам футболиста, Стокгольм очень похож на Санкт-Петербург, а в Сарпсборге распространён «дачный формат жизни».

«Узнавали ли меня на улицах? На самом деле бывали случаи в Финляндии и Норвегии, но не так часто, как в Швеции, хоть Стокгольм и большой город. И при том что в нём базируются три статусные команды, бывает, ты просто идёшь или едешь в автобусе, а кто-нибудь говорит: «О, Сань, привет! Можно с тобой сфотографироваться?» Или приходишь в магазин и слышишь: «Классно сыграл в прошлом матче, красавчик, удачи». Иногда с тобой просто здороваются на улице люди в цветах твоего клуба. А в Норвегии и Финляндии, мне кажется, всё равно интерес к футболу был поменьше.

В Сарпсборге формат жизни дачный, с горожанами мало пересечений. Я жил в частном доме, как и все остальные по соседству, на машине доезжал до ближайшего магазина. А в Стокгольме удобнее и приятнее пользоваться общественным транспортом, потому что в центре города сложно с парковкой. Там ко мне люди и подходили. Метро в Стокгольме живописное, есть очень классные станции — конечно, не такие, как у нас в Петербурге, наши особенные! Но там есть станции, где попытались сохранить природный рельеф, все эти скалы. Выглядит бесподобно. Есть яркие и красиво расписанные станции, есть станция в центре, где выход в две стороны — там небольшие экспозиции в римском стиле. Можно застыть в изумлении, как в музее.

В Стокгольме ни к чему не пришлось привыкать, потому что это очень похожий на Петербург город. Чуть компактнее и быстрее, но в целом ритм жизни совпадал с нашим. Например, в Лахти ты пять минут идёшь пешком на тренировку — сбор на базе в 9:00, а ты вышел из дома в 8:45. В час дня ты освободился, пришёл домой — и всё, считай, дела закончились. В Швеции всё немного по-другому: ты куда-то едешь, с кем-то встречаешься, а в Финляндии за эти пять минут от базы до дома ты успевал ещё и в магазин по пути зайти.

В Стокгольме интересная культурная жизнь. Мне очень понравился музей, посвящённый группе ABBA. Я был поверхностно знаком с их музыкой, знал главные хиты. Мы пошли туда с другом, и мне настолько понравилась эта атмосфера, что я сразу скачал сборник золотых хитов, купил себе пластинку. Несколько раз был в музее современного искусства — я не большой его поклонник, но он находится в классном месте, ты очень много там гуляешь. Кого-то интересовал Энди Уорхол, мы шли знакомиться с его работами. Папа говорил: о, там Дали — сходили, посмотрели на Дали», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».