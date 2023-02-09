Быстров: Кержаков мог бы работать в РПЛ, но не все наши руководители разбираются в футболе

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова на должность главного тренера кипрской «Кармиотиссы».
«После того как Саша прекраснейшим образом проявил себя в Нижнем Новгороде, его новый клуб спокойно мог быть и в чемпионате России, в Премьер-Лиге. Но как бы… Не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придётся ему пока поработать на Кипре», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
Ранее Кержаков работал в чемпионате России, в клубе «Пари Нижний Новгород» (2021–2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.
«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка после 22 матчей.
- 9 февраля 2023
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