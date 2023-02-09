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Верховный суд РФ отказал в удовлетворении заявления по оспариванию Fan ID

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении заявления по оспариванию Fan ID
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Верховный суд Российской Федерации оставил без удовлетворения административное исковое заявление петербургского адвоката Игоря Коняева, который пытался оспорить перечень соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Об этом сообщило РАПСИ.

Коняев посчитал, что его право беспрепятственно поддержать любимый клуб было нарушено. Адвокат настаивал, что паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все новые болельщики захотят оформлять Fan ID, не зная, понравится ли им вообще атмосфера на стадионе. По мнению истца, именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать безопасность зрителей на должном уровне.

Судья Вячеслав Кириллов вынес решение: в удовлетворении административного искового заявления отказать.

Напомним, с 1 декабря 2022 года закон о Карте болельщика действует для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.

Машина или календарик за Fan ID. Что клубы РПЛ обещают болельщикам в новой реальности Машина или календарик за Fan ID. Что клубы РПЛ обещают болельщикам в новой реальности
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Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: РАПСИ

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