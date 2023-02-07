Машина или календарик за Fan ID. Что клубы РПЛ обещают болельщикам в новой реальности

Проблема с посещаемостью РПЛ очевидна уже сейчас: если посмотреть на среднюю заполняемость по турам в этом сезоне и доковидном-2018/2019, то даже без сложных математических подсчётов станет ясно, что падение вышло резким и болезненным. И это при том, что за эти 17 туров Fan ID действовал только на пяти стадионах – к концу сезона цифры могут стать ещё хуже, потому что с нового года паспорт болельщика будет требоваться для посещения всех матчей РПЛ.
|Тур
|2018/2019
|2022/2023
|1
|21 200
|8049
|2
|19 935
|12 851
|3
|16 969
|12 476
|4
|21 551
|9507
|5
|16 811
|15 383
|6
|23 039
|13 717
|7
|12 869
|8200
|8
|21 526
|10 293
|9
|13 448
|11 531
|10
|19 033
|10 286
|11
|14 060
|11 458
|12
|16 809
|7611
|13
|17 338
|10 216
|14
|13 145
|9359
|15
|14 876
|10 639
|16
|11 330
|9560
|17
|13 787
|8054
И если раньше перед клубами стоял вопрос, где взять средства на необходимое оборудование, то последние месяцы их занимает задача посложнее: как сделать так, чтобы трибуны, несмотря на бойкот со стороны фанатов, всё же заполнялись.
Клубы вынуждают что-то делать. Но они и сами понимают, что иначе никак
В чате, где состоят сотрудники клубов и стадионов, а также Минцифры, в середине января разослали сообщение, что каждый клуб должен «предоставить план информационной кампании по привлечению зрителей на матчи второй части сезона». От команд, помимо разъяснения механизма получения паспорта болельщика, попросили в том числе и собрать спикеров, чтобы те выступили по теме Fan ID – и таковых, согласно «техническому заданию», нужно было набрать не менее трёх. Минцифры пытается подтолкнуть клубы к большему просвещению болельщиков через официальные каналы, но без какого-либо давления – коммуникация, как говорят представители команд, выстроена с пониманием.
«Ну не хочет народ оформлять – у всех это в голове сидит уже, – говорит источник «Чемпионату». – Но делать что-то всё равно надо. Помимо фанатской трибуны, есть остальные, кто не бойкотирует, – с ними и нужно работать».
Тот факт, что болельщики не хотят оформлять паспорт болельщика, – это проблема не только клубов, но и местных властей: процесс регистрации и подтверждения личности всё же проходит не через клубные системы, а через государственные. Поэтому то, с чего нужно начинать, – это разработка какого-никакого удобного алгоритма, который бы позволил облегчить процесс. Сейчас количество действий и тот факт, что нужно ногами идти в МФЦ, чтобы просто показать своё лицо работнику, выглядят утомляющими уже на этапе прочтения правил оформления.
Обещают, что с марта весь процесс должен стать дистанционным, но пока действия сократили до одного этапа только в Москве – теперь достаточно просто прийти в один из офисов «Мои документы» и оформить паспорт болельщика на месте без предварительной регистрации. Но даже такой шаг не выглядит облегчением задачи, потому что действия за пределами телефона и компьютера всё равно остаются.
МФЦ
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге собираются открыть отделение МФЦ у стадиона, чтобы болельщики могли подтвердить свою личность у арены перед матчем. Непонятно лишь, какой в этом смысл, если купить билет без паспорта болельщика нельзя – зачем в таком случае мотаться к стадиону, неясно. На этом действия властей в Петербурге не заканчиваются: на днях вице-губернатор города Борис Пиотровский лично явился в МФЦ, чтобы оформить себе паспорт болельщика, о чём рассказал у себя в телеграм-канале: «Самое время оформить Fan ID. Процедура занимает три минуты, а то и меньше. Сейчас получим подтверждение. И вперед — можно собираться на стадион».
К оформлению Fan ID депутаты активно призывают уже несколько месяцев, объясняя, что всё делается ради безопасности, да и вообще – закон принят, закон надо исполнять.
РФС просил субсидии, клубы Москвы – льготы для болельщиков. Кажется, их так и не услышали
РФС разработал для клубов единую программу мотивации для болельщиков, чтобы привлечь их внимание к оформлению Fan ID: различные промокоды, розыгрыши, взаимодействия с футболистами и так далее.
«Начиная с утверждения концепции системы идентификации болельщиков и издания распоряжения правительством, РФС призывал клубы уделять этому вопросу внимание. Разработал программу мотивации, рекомендовал клубам лиги её реализовывать», – говорил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Программа мотивации важна для увеличения болельщиков, мы это осознаем, – дополнял его руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин. – У нас работает рабочая группа, работаем в двух направлениях. В первую очередь — программа поощрения. Это опция первого удара по мячу, вывод ребенка футболиста на поле, видеозвонок от футболиста, приглашение в VIP‑сектор, участие в съемках проморолика и так далее. У нас стоит задача создания полноценной программы лояльности для владельцев карт болельщика, но создание этой программы — большая работа, требующая дополнительного времени. В качестве опыта мы рассматриваем программы «Активный гражданин» и «Миллион призов».
Под реализацию этой инициативы РФС, согласно информации «Чемпионата», запрашивал дополнительные субсидии у государства, но в итоге ничего так и не получил. Журналист Илья Казаков писал, что московские клубы единым пулом тоже обратились к правительству столицы с просьбой сделать для владельцев паспорта болельщика бесплатную парковку в дни матчей и бесплатный проезд на общественном транспорте. Судя по отсутствию соответствующих новостей, просьба либо всё ещё находится на рассмотрении, либо уже давно лежит в столе у какого-нибудь чиновника. Или в мусорной корзине под столом.
Что делают клубы? МФЦ у стадиона, оформление на заводе и календарик в подарок
Основной упор клубов сделан на информационное освещение процесса оформления Fan ID, а также на напоминания, что без наличия этого документа на стадион больше попасть не удастся. ЦСКА снял шутливый ролик с Максимом Мухиным, в котором косвенно высмеиваются все сложности получения паспорта – от забытого пароля от «Госуслуг» до просмотра города через пробки по пути до МФЦ.
«Спартак» напоминает болельщикам про Fan ID с фасада стадиона, с экранов в фан-шопе на Арбате, в почтовых рассылках и отдельном разделе на сайте.
«Открытие Банк-Арена»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Помимо информационного просвещения об этапах оформления паспорта (у большинства под это созданы отдельные лендинги с переходом с официального сайта), клубы разрабатывают какие-то дополнительные средства мотивации болельщиков. «Урал» нацелился на работников предприятий-членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП): все, кто трудится там на производствах, смогут оформить паспорт болельщика прямо на рабочем месте, а также получат скидку на билеты. Для удобства к каждой компании прикрепят персонального менеджера, который будет помогать с оформлением Fan ID и покупкой билетов. Это ещё не всё! Льготы распространяются также на членов семей всех работников.
«Химки» пообещали первым 20 болельщикам, которые подтвердят свою личность в МФЦ, эксклюзивные календари и участие в розыгрыше суперпризов: первое место – возможность нанести символический удар по мячу перед началом матча; второе место – ребёнок победителя сможет вывести игрока команды на поле перед матчем; третье место – два билета на VIP-ложу на домашнюю игру.
«Спартак» бесплатно добавляет в абонемент на вторую часть сезона кубковый матч с «Локо», а ещё различные скидки у партнёров – вроде бонусных рублей на «Суточно.ру» и 30% скидки на покупку атрибутики клуба в магазине-партнëре.
«Зенит» до 20 февраля будет продавать билеты на игру с «Пари НН» и «Химками» за 100 рублей, где болельщикам предложат бесплатные закуски и подарят лимитированные шарфы. Те, кто посетит игры, смогут принять в розыгрыше «Лады Гранты». Обещают, что это не все преимущества, которые болельщики смогут получить при оформлении Fan ID – программа лояльности продолжает разрабатываться.
Александр Медведев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
У «Динамо» уже всё готово, в отличие от остальных коллег по лиге: московский клуб стал первым и пока единственным, кто запустил программу лояльности, завязанную на Fan ID – «Динамика». При покупке билета с указанием номера паспорта болельщика она предлагает:
- сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе;
- детский шарф в подарок при покупке детского билета;
- кешбэк 100% на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матч РПЛ (но единоразово);
- возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.
До возобновления сезона в Премьер-лиге остаётся чуть меньше месяца.
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