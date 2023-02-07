Машина или календарик за Fan ID. Что клубы РПЛ обещают болельщикам в новой реальности

Каких только вариантов нет – и билеты за 100 рублей, и розыгрыши. Только вот поможет ли?

Проблема с посещаемостью РПЛ очевидна уже сейчас: если посмотреть на среднюю заполняемость по турам в этом сезоне и доковидном-2018/2019, то даже без сложных математических подсчётов станет ясно, что падение вышло резким и болезненным. И это при том, что за эти 17 туров Fan ID действовал только на пяти стадионах – к концу сезона цифры могут стать ещё хуже, потому что с нового года паспорт болельщика будет требоваться для посещения всех матчей РПЛ.

Тур 2018/2019 2022/2023 1 21 200 8049 2 19 935 12 851 3 16 969 12 476 4 21 551 9507 5 16 811 15 383 6 23 039 13 717 7 12 869 8200 8 21 526 10 293 9 13 448 11 531 10 19 033 10 286 11 14 060 11 458 12 16 809 7611 13 17 338 10 216 14 13 145 9359 15 14 876 10 639 16 11 330 9560 17 13 787 8054

И если раньше перед клубами стоял вопрос, где взять средства на необходимое оборудование, то последние месяцы их занимает задача посложнее: как сделать так, чтобы трибуны, несмотря на бойкот со стороны фанатов, всё же заполнялись.

Клубы вынуждают что-то делать. Но они и сами понимают, что иначе никак

В чате, где состоят сотрудники клубов и стадионов, а также Минцифры, в середине января разослали сообщение, что каждый клуб должен «предоставить план информационной кампании по привлечению зрителей на матчи второй части сезона». От команд, помимо разъяснения механизма получения паспорта болельщика, попросили в том числе и собрать спикеров, чтобы те выступили по теме Fan ID – и таковых, согласно «техническому заданию», нужно было набрать не менее трёх. Минцифры пытается подтолкнуть клубы к большему просвещению болельщиков через официальные каналы, но без какого-либо давления – коммуникация, как говорят представители команд, выстроена с пониманием.

«Ну не хочет народ оформлять – у всех это в голове сидит уже, – говорит источник «Чемпионату». – Но делать что-то всё равно надо. Помимо фанатской трибуны, есть остальные, кто не бойкотирует, – с ними и нужно работать».

Тот факт, что болельщики не хотят оформлять паспорт болельщика, – это проблема не только клубов, но и местных властей: процесс регистрации и подтверждения личности всё же проходит не через клубные системы, а через государственные. Поэтому то, с чего нужно начинать, – это разработка какого-никакого удобного алгоритма, который бы позволил облегчить процесс. Сейчас количество действий и тот факт, что нужно ногами идти в МФЦ, чтобы просто показать своё лицо работнику, выглядят утомляющими уже на этапе прочтения правил оформления.

Обещают, что с марта весь процесс должен стать дистанционным, но пока действия сократили до одного этапа только в Москве – теперь достаточно просто прийти в один из офисов «Мои документы» и оформить паспорт болельщика на месте без предварительной регистрации. Но даже такой шаг не выглядит облегчением задачи, потому что действия за пределами телефона и компьютера всё равно остаются.

МФЦ Фото: РИА Новости

В Санкт-Петербурге собираются открыть отделение МФЦ у стадиона, чтобы болельщики могли подтвердить свою личность у арены перед матчем. Непонятно лишь, какой в этом смысл, если купить билет без паспорта болельщика нельзя – зачем в таком случае мотаться к стадиону, неясно. На этом действия властей в Петербурге не заканчиваются: на днях вице-губернатор города Борис Пиотровский лично явился в МФЦ, чтобы оформить себе паспорт болельщика, о чём рассказал у себя в телеграм-канале: «Самое время оформить Fan ID. Процедура занимает три минуты, а то и меньше. Сейчас получим подтверждение. И вперед — можно собираться на стадион».

К оформлению Fan ID депутаты активно призывают уже несколько месяцев, объясняя, что всё делается ради безопасности, да и вообще – закон принят, закон надо исполнять.

РФС просил субсидии, клубы Москвы – льготы для болельщиков. Кажется, их так и не услышали

РФС разработал для клубов единую программу мотивации для болельщиков, чтобы привлечь их внимание к оформлению Fan ID: различные промокоды, розыгрыши, взаимодействия с футболистами и так далее.

«Начиная с утверждения концепции системы идентификации болельщиков и издания распоряжения правительством, РФС призывал клубы уделять этому вопросу внимание. Разработал программу мотивации, рекомендовал клубам лиги её реализовывать», – говорил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Программа мотивации важна для увеличения болельщиков, мы это осознаем, – дополнял его руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин. – У нас работает рабочая группа, работаем в двух направлениях. В первую очередь — программа поощрения. Это опция первого удара по мячу, вывод ребенка футболиста на поле, видеозвонок от футболиста, приглашение в VIP‑сектор, участие в съемках проморолика и так далее. У нас стоит задача создания полноценной программы лояльности для владельцев карт болельщика, но создание этой программы — большая работа, требующая дополнительного времени. В качестве опыта мы рассматриваем программы «Активный гражданин» и «Миллион призов».

Под реализацию этой инициативы РФС, согласно информации «Чемпионата», запрашивал дополнительные субсидии у государства, но в итоге ничего так и не получил. Журналист Илья Казаков писал, что московские клубы единым пулом тоже обратились к правительству столицы с просьбой сделать для владельцев паспорта болельщика бесплатную парковку в дни матчей и бесплатный проезд на общественном транспорте. Судя по отсутствию соответствующих новостей, просьба либо всё ещё находится на рассмотрении, либо уже давно лежит в столе у какого-нибудь чиновника. Или в мусорной корзине под столом.

Что делают клубы? МФЦ у стадиона, оформление на заводе и календарик в подарок

Основной упор клубов сделан на информационное освещение процесса оформления Fan ID, а также на напоминания, что без наличия этого документа на стадион больше попасть не удастся. ЦСКА снял шутливый ролик с Максимом Мухиным, в котором косвенно высмеиваются все сложности получения паспорта – от забытого пароля от «Госуслуг» до просмотра города через пробки по пути до МФЦ.

«Спартак» напоминает болельщикам про Fan ID с фасада стадиона, с экранов в фан-шопе на Арбате, в почтовых рассылках и отдельном разделе на сайте.

«Открытие Банк-Арена» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Помимо информационного просвещения об этапах оформления паспорта (у большинства под это созданы отдельные лендинги с переходом с официального сайта), клубы разрабатывают какие-то дополнительные средства мотивации болельщиков. «Урал» нацелился на работников предприятий-членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП): все, кто трудится там на производствах, смогут оформить паспорт болельщика прямо на рабочем месте, а также получат скидку на билеты. Для удобства к каждой компании прикрепят персонального менеджера, который будет помогать с оформлением Fan ID и покупкой билетов. Это ещё не всё! Льготы распространяются также на членов семей всех работников.

«Химки» пообещали первым 20 болельщикам, которые подтвердят свою личность в МФЦ, эксклюзивные календари и участие в розыгрыше суперпризов: первое место – возможность нанести символический удар по мячу перед началом матча; второе место – ребёнок победителя сможет вывести игрока команды на поле перед матчем; третье место – два билета на VIP-ложу на домашнюю игру.

«Спартак» бесплатно добавляет в абонемент на вторую часть сезона кубковый матч с «Локо», а ещё различные скидки у партнёров – вроде бонусных рублей на «Суточно.ру» и 30% скидки на покупку атрибутики клуба в магазине-партнëре.

«Зенит» до 20 февраля будет продавать билеты на игру с «Пари НН» и «Химками» за 100 рублей, где болельщикам предложат бесплатные закуски и подарят лимитированные шарфы. Те, кто посетит игры, смогут принять в розыгрыше «Лады Гранты». Обещают, что это не все преимущества, которые болельщики смогут получить при оформлении Fan ID – программа лояльности продолжает разрабатываться.

Александр Медведев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Динамо» уже всё готово, в отличие от остальных коллег по лиге: московский клуб стал первым и пока единственным, кто запустил программу лояльности, завязанную на Fan ID – «Динамика». При покупке билета с указанием номера паспорта болельщика она предлагает:

сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе;

детский шарф в подарок при покупке детского билета;

кешбэк 100% на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матч РПЛ (но единоразово);

возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.

До возобновления сезона в Премьер-лиге остаётся чуть меньше месяца.