Агент защитника «Зенита» Ренана прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в мадридский «Реал» за € 40 млн.
«Предложение € 40 млн от «Реала» за Ренана? Эта информация неверна. Но, конечно, он способен заиграть на таком уровне», — приводит слова Гарсии Metaratings.
19-летний Ренан пополнил состав «Зенита» в рамках сделки с «Коринтианс» по переходу нападающего Юри Алберто. Молодой защитник всё ещё не дебютировал за петербургскую команду и не присоединился к «Зениту» на тренировочных сборах. Ренан находится в расположении молодёжной сборной Бразилии и в ближайшее время должен присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга.
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