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Скалони, Гвардиола и Анчелотти — финалисты голосования за приз ФИФА лучшему тренеру года

Скалони, Гвардиола и Анчелотти — финалисты голосования за приз ФИФА лучшему тренеру года
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена трёх финалистов голосования болельщиков за приз лучшему главному тренеру 2022 года.

Номинантами стали главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Церемония награждения пройдёт в Париже 27 февраля. Финалисты были выбраны по итогам голосования среди тренеров сборных, капитанов национальных команд, журналистов и болельщиков.

Анчелотти в прошлом году выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к чемпионству в английской Премьер-лиге. Скалони стал чемпионом мира во главе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре.

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