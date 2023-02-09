Тен Хаг: неважно, на какой позиции играет Рашфорд — он может забивать с любой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о своём нападающем Маркусе Рашфорде, гол которого помог добиться ничьей в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:2).

«Рашфорд забивает много голов. Маркус может забить откуда угодно, неважно, играет ли он справа, по центру или слева. Он забивает отовсюду, и в матче с «Лидсом» он снова забил. Не лучше ли ему играть только в центре? Это трудно анализировать, но я думаю, что после того, как мы внесли изменения по ходу игры, сопернику стало труднее, потому что изменилась динамика на поле.

Они ожидали одной схемы атаки, а затем внезапно всё поменялось, когда мы переместили не только Рашфорда в центр, но и выпустили Санчо с Пельистри. Это поменяло ход встречи, и к нашей следующей игре, которая пройдёт в воскресенье, они усвоят этот урок», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

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