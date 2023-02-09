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«Хатайспор» снялся с розыгрыша чемпионата Турции

«Хатайспор» снялся с розыгрыша чемпионата Турции
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Турецкий клуб «Хатайспор» снялся с дальнейшего розыгрыша Суперлиги. Как заявил глава турецкой федерации спорта Мехмет Бююкекши, под вопросом остаётся участие «Газиантепа».

«От клуба «Хатайспор» мне пришло письмо, в котором говорится, что они больше не смогут выступить в этом сезоне. Завтра или послезавтра у нас будет заседание совета директоров. Президент «Газиантепа» подключился сюда сегодня в режиме онлайн, и в клубе пока не смогли принять решение о дальнейшем участии. Мы дали им время до понедельника», — приводит слова Бююкекши турецкое издание TRT Spor.

Напомним, в Турции 6 февраля произошла серия землетрясений магнитудой 7,8 балла, в результате которых жертвами стали более 10 тысяч человек. В данный момент спасатели продолжают поиск выживших после природных катаклизмов.

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