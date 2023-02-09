«Я был уверен, что умру». Норвежский игрок «Адана Демирспор» — о землетрясениях в Турции

Норвежский футболист турецкого «Адана Демирспор» Фредрик Гульбрандсен рассказал, как пережил землетрясения в Турции.
«Я всё ещё в шоке. Не могу описать словами, как мне было страшно 6 февраля, когда в Адане содрогнулась земля. Я спал на верхнем этаже 15-этажного дома и в какой-то момент был уверен, что умру. Я был уверен, что пол подо мной провалится, до сих пор не могу поверить, что здание всё ещё стоит. Оно тряслось так, будто я был в лодке в море, в котором бушует сильный шторм. Когда я выбрался, то увидел множество людей, выходящих на улицу. Они были в ужасе. Мне очень сильно повезло.
В Турции перенесли матчи всего одного тура! Одного! Я не могу поверить, что нам скоро придётся играть в футбол, когда множество людей всё ещё борются за свои жизни. У меня страшные воспоминания о той ночи. Политики не понимают, как это сказалось на людях. Многие, как и я, не знают, стоит ли их дом до сих пор и смогут ли они туда вернуться. Поэтому я и пишу это. Что вы будете делать, если произойдут новые землетрясения? Что будет со зданиями? Теперь всё кажется небезопасным. Футбол — моя самая большая страсть, но моя жизнь важнее», — написал Гульбрандсен на своей странице в социальных сетях.
- 9 февраля 2023
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