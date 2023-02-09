«27 лет самому русскому аргентинцу в истории». «Зенит» поздравил Дриусси с днём рождения
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Санкт-петербургский «Зенит» в своих социальных сетях поздравил с 27-м днём рождения бывшего аргентинского нападающего команды Себастьяна Дриусси, назвав его самым русским аргентинцем в истории.
«Сегодня исполняется 27 лет самому русскому аргентинцу в истории. Будь счастлив, Себа! Обнимаем тебя, Себастьян Дриусси!» — написал испаноязычный аккаунт «Зенита» в «Твиттере».
Дриусси сыграл за санкт-петербургский клуб 138 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 22 результативные передачи. В составе «Зенита» аргентинец стал трёхкратным чемпионом России (2019, 2020 и 2021), выиграл Кубок (2020) и дважды Суперкубок (2020/2021 и 2021/2022) страны. В июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин» из американской МЛС.
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