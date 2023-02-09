В «Зените» прокомментировали назначение Кержакова главным тренером «Кармиотиссы»
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение легендарного нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса».
«Мы за всеми нашими легендами следим и находимся с ними в контакте», – приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Кержаков сыграл за «Зенит» 386 матчей, в которых забил 163 гола и сделал 69 результативных передач. Бывший футболист уже имеет опыт работы главным тренером. Кержаков работал в «Томи» и «Пари Нижний Новгород». Нижегородскому клубу наставник помог сохранить место в элитном дивизионе чемпионата России в прошлом сезоне. Контракт Кержакова с «Кармиотиссой» рассчитан до 2024 года.
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