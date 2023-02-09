«Должно быть, это его брат-близнец, это не может быть он». Пьюлис — о Гнабри в «Баварии»

Бывший главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис рассказал о периоде в сезоне-2015/2016, когда под его руководством выступал нынешний вингер «Баварии» Серж Гнабри на правах аренды. За «дроздов» игрок провёл всего три матча, после чего он был отозван из аренды.

«Меня всегда обвиняют в том, что у меня не заиграл Гнабри, но люди забывают, что у нас он был в аренде, «Арсенал» владел на него правами, а его главным тренером был Арсен Венгер, который продал его в «Вердер» за 5 миллионов евро. Он был у него с 14 лет, а у меня всего пару месяцев.

Сейчас он фантастически хорош, но в то время он был далёк от этого уровня. Он даже был удалён в игре за дубль. Тренер резерва Даррен Мур, который сейчас находится в «Шеффилд Уэнсдей», просто вывел его из состава.

Я помню, как позвонил Дейву Кемпу, своему бывшему помощнику в «Вест Бромвиче», и сказал, что Гнабри перешёл в «Баварию», а Кемпи сказал, что это, должно быть, его брат-близнец, это не может быть игрок, который был у нас», — приводит слова Пьюлиса talkSPORT.

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