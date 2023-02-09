Месси может пропустить матч «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить первый матч с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, у Месси повреждены подколенные сухожилия, в связи с чем аргентинец не примет участия в следующем матче «ПСЖ» в Лиге 1 с «Монако» в субботу, 11 февраля. Существует вероятность, при которой Месси пропустит игру с «Баварией», которая пройдёт 14 февраля в Париже.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травмы первый матч с «Баварией» скорее всего, пропустит другой звёздный нападающий «ПСЖ», Килиан Мбаппе.

В пяти матчах Лиги чемпионов текущего сезона Месси забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»: