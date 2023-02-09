Эдегор: в «Арсенале» играли Анри, Фабрегас, Насри и Озил. Это игроки моего типа

Норвежский полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор заявил, что считает свой стиль игры похожим на стиль бывших лидеров «канониров» Тьерри Анри, Сеска Фабрегаса, Самира Насри и Месута Озила.
«Я вырос в Норвегии и посмотрел множество матчей английской Премьер-лиги, и мне всегда нравился «Арсенал». Я видел нарезки с участием Тьерри Анри и «непобедимых». Я знал, что у клуба богатая история. Здесь играли такие плеймейкеры, как Фабрегас, Насри, Озил. Действительно умные и техничные игроки, которые хорошо умеют обращаться с мячом и делать сложные передачи. Это игроки моего типа», — написал Эдегор в своей колонке на The Players' Tribune.
24-летний Эдегор выступает за лондонский «Арсенал» с 2021 года.
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