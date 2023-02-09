«Я дома. И лучшее ещё впереди». Эдегор трогательно признался в любви «Арсеналу»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор трогательно признался в любви к своей команде.
«С тех пор как я покинул Норвегию, мне всё казалось каким-то временным. До сих пор у меня не было чувства стабильности, такой глубокой связи, а это очень важно.
Всякий раз, когда я вывожу команду на «Эмирейтс», я хочу максимально насладиться этим моментом, прочувствовать эту атмосферу, электричество, исходящее от болельщиков. Я всегда слушаю, как они поют «Северный Лондон навсегда», и подпеваю себе под нос. У меня каждый раз мурашки по коже.
Я закрываю глаза и представляю себя ребёнком на искусственном поле в Драммене. Что бы было, если бы тот мальчик увидел фотографию этого момента? Что бы он сделал, если бы узнал, что ждёт его в будущем? Он бы умер ради этого.
Это был чертовски длинный и долгий путь, но я живу своей мечтой. Я дома. И лучшее ещё впереди», — написал Эдегор в своей колонке на The Players' Tribune.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
- 9 февраля 2023
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