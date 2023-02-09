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Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии в июне. Моуринью — альтернатива

Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии в июне. Моуринью — альтернатива
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал согласие возглавить сборную Бразилии в июне 2023 года, когда он закончит клубный сезон с мадридцами. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, Анчелотти — главный претендент на пост главного тренера бразильской сборной. Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры итальянца называются его хорошие отношения с рядом бразильских футболистов. Анчелотти работает в «Реале» с Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао, а также под его руководством выступал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Руководить основной сборной Бразилии в ближайших матчах будет тренер молодёжной команды Рамон Менезес. Если переход Анчелотти не состоится, сборную могут возглавить Жорже Жезуш или Жозе Моуринью, работающие в «Фенербахче» и «Роме» соответственно.

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