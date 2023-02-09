Эдегор: Роналду помогал мне в «Реале», но, думаю, ему не было дела до паренька из Норвегии

Норвежский полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал об адаптации в мадридском «Реале», отметив, что Криштиану Роналду, Лука Модрич и Тони Кроос особенно помогли 16-летнему на тот момент игроку.
«Через несколько дней после моей презентации в «Реале» я впервые пришёл на тренировку, и, честно говоря, это было просто нереально. Я был ещё недостаточно взрослым, чтобы водить машину, и поэтому моему отцу приходилось привозить меня играть с Иско, Роналду, Рамосом, Модричем, Бэйлом и Бензема так, будто он подвозил меня до школы.
Всё, о чём я думал, так это о том, как эти ребята отнесутся ко мне, когда я войду в их раздевалку. К этому маленькому ребёнку, который ни слова не знает на испанском. Но они все были очень добры ко мне, а те, кто говорил по-английски, Кросс, Модрич и Роналду, заботились обо мне. Они давали мне советы и очень помогали. Но, честно говоря, я не думаю, что кому-то из них было дело до 16-летнего паренька из Норвегии», — написал Эдегор в своей колонке на The Players' Tribune.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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