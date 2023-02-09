Ноубл: сколько бы ни заплатили за Райса — он стоит каждого потраченного пенни

Бывший капитан «Вест Хэма» Марк Ноубл выразил мнение, что руководство клуба не должно стоять на пути у нынешнего лидера «молотобойцев» Деклана Райса, которого сватают во многие топ-клубы Премьер-лиги.

«Это просто мир, в котором мы живём. Нельзя винить игроков за то, что они хотят играть в Лиге чемпионов. Деклан Райс ничем не отличается от других. Его всегда будут приветствовать в «Вест Хэме» как фантастического игрока и замечательного человека. Но я не думаю, что кто-то будет винить его в желании уйти и выигрывать трофеи. Мы просто надеемся, что он продолжит выступать так же, как и раньше.

Где бы ни оказался Деклан или сколько бы за него ни заплатили — он стоит каждого потраченного пенни. Он открыто сказал, что любит играть в «Вест Хэме», но у него есть амбиции играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи. Я не думаю, что у любого поклонника «Вест Хэма» есть планы на этот счёт», — приводит слова Ноубла издание Evening Standard.

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