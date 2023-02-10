Эдегор: в футболе нельзя быть средним игроком. Либо ты лучший в истории, либо ты дерьмо

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, почему у него не получилось закрепиться в мадридском «Реале» и он принял решение покинуть испанский клуб.
«Возможно, будь я испанцем, мне бы дали больше возможностей для роста. Но, честно говоря, я не знаю. В конце концов, так работает машина хайпа. В современном футболе не существует чего-то усреднённого. Либо ты лучший игрок в истории, либо ты дерьмо.
Послушайте, я хочу прояснить, что я не жалуюсь на время, проведённое мной в «Реале». Я ничуть не жалею об этом. Переход в «Реал» был для меня благом. Я многое узнал о том, что нужно, чтобы достичь вершины. Я тренировался и учился у лучших игроков мира, моих кумиров. Я играл на «Бернабеу». Я стал жёстче и научился сталкиваться с трудностями. Это помогло мне стать таким, какой я есть сейчас.
Я никогда не упускал из вида общую картину, даже когда становилось тяжело. Постоянно думал: «Как я могу измениться? Как я могу стать лучше?» Я никогда не буду тем, кто счастлив просто тренироваться в самом большом клубе и довольствоваться минимальным игровым временем. Я всегда думал о том, как мне стать лучшей версией себя. Поэтому я решил, что мне пора двигаться дальше», — написал Эдегор в своей колонке на The Players' Tribune.
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 20-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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