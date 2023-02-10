Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» проиграла «Браге» в четвертьфинале Кубка Португалии, доигрывая матч вдевятером

«Бенфика» проиграла «Браге» в четвертьфинале Кубка Португалии, доигрывая матч вдевятером
Комментарии

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Брага» принимала «Бенфику». Матч состоялся в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершился победой хозяев в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти).

«Бенфика» открыла счёт на 15-й минуте. Гол в свой актив записал Гонсалу Гедеш. На 36-й минуте Али Мурсати сравнял счёт. В серии пенальти победу одержала «Брага».

Отметим, на 30-й минуте «Бенфика» осталась в меньшинстве после удаления Александра Баха. На 120-й минуте гости остались вдевятером после удаления Морато.

Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Кубка Португалии, а «Бенфика» завершила участие в турнире.
Действующим победителем турнира является «Порту», который в финальном матче прошлого года обыграл «Тонделу».

Кубок Португалии. 1/4 финала
09 февраля 2023, четверг. 23:30 МСК
Брага
Брага
Окончен
1 : 1
5 : 4
Бенфика
Лиссабон
0:1 Гедеш – 15'   1:1 Мусрати – 36'
Удаления: нет / Бах – 30', Морато – 120'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023