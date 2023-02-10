«Бенфика» проиграла «Браге» в четвертьфинале Кубка Португалии, доигрывая матч вдевятером

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Брага» принимала «Бенфику». Матч состоялся в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершился победой хозяев в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти).
«Бенфика» открыла счёт на 15-й минуте. Гол в свой актив записал Гонсалу Гедеш. На 36-й минуте Али Мурсати сравнял счёт. В серии пенальти победу одержала «Брага».
Отметим, на 30-й минуте «Бенфика» осталась в меньшинстве после удаления Александра Баха. На 120-й минуте гости остались вдевятером после удаления Морато.
Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Кубка Португалии, а «Бенфика» завершила участие в турнире.
Действующим победителем турнира является «Порту», который в финальном матче прошлого года обыграл «Тонделу».
- 10 февраля 2023
-
03:23
-
03:23
-
02:57
-
02:56
-
02:45
-
01:50
-
01:47
-
01:32
-
01:17
-
01:00
-
00:56
-
00:48
-
00:41
-
00:34
-
00:29
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:01
- 9 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:14
-
23:14
-
23:01
-
23:00
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:17