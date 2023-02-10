«Бенфика» проиграла «Браге» в четвертьфинале Кубка Португалии, доигрывая матч вдевятером

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Брага» принимала «Бенфику». Матч состоялся в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершился победой хозяев в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти).

«Бенфика» открыла счёт на 15-й минуте. Гол в свой актив записал Гонсалу Гедеш. На 36-й минуте Али Мурсати сравнял счёт. В серии пенальти победу одержала «Брага».

Отметим, на 30-й минуте «Бенфика» осталась в меньшинстве после удаления Александра Баха. На 120-й минуте гости остались вдевятером после удаления Морато.

Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Кубка Португалии, а «Бенфика» завершила участие в турнире.

Действующим победителем турнира является «Порту», который в финальном матче прошлого года обыграл «Тонделу».