Дмитрий Гунько: «Зенит» — единственный претендент на золото в РПЛ

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал товарищеский матч своей команды с «Зенитом» и оценил конкуренцию в РПЛ.



«Мы понимали, что «Зенит» не выпустит основной состав. А скорее микстовый — ведь не так давно они играли с «Уралом», плюс у них матч завтра. Но в любом случае мы понимали, что это серьёзный соперник. Чистяков, Адамов, Кузяев, Сутормин, Бакаев — все эти футболисты высокого уровня. Поэтому спарринг получился интересным и полезным. Конечно, расстроился, что не сыграли бразильцы.



Понятно, что «Зенит» — единственный претендент на золото в РПЛ. Я хочу, чтобы и «Спартак» поборолся. Но есть ряд объективных причин, по которым можно назвать «Зенит» единственным фаворитом», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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