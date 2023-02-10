Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер встретился с Нагельсманом. Конфликт был улажен

Нойер встретился с Нагельсманом. Конфликт был улажен
Комментарии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провёл встречу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом после конфликта, связанного с увольнением многолетнего тренера вратарей мюнхенцев Тони Тапаловича. Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк.

По информации источника, Нойер и Нагельсман провели личную встречу, где сделали первые шаги к примирению. Разногласия, возникшие после увольнения Тапаловича, были улажены, а дальнейшее сотрудничество будет строиться на профессионализме.

Нойер ещё должен провести встречу с представителями руководства «Баварии»: Оливером Каном или Хасаном Салихамиджичем. На заседании правления мюнхенцев было решено отложить разбирательства с вратарём до окончания матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Новость по теме
Нагельсман пользуется полным доверием со стороны «Баварии», несмотря на ситуацию с Нойером

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023