Нойер встретился с Нагельсманом. Конфликт был улажен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провёл встречу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом после конфликта, связанного с увольнением многолетнего тренера вратарей мюнхенцев Тони Тапаловича. Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк.

По информации источника, Нойер и Нагельсман провели личную встречу, где сделали первые шаги к примирению. Разногласия, возникшие после увольнения Тапаловича, были улажены, а дальнейшее сотрудничество будет строиться на профессионализме.

Нойер ещё должен провести встречу с представителями руководства «Баварии»: Оливером Каном или Хасаном Салихамиджичем. На заседании правления мюнхенцев было решено отложить разбирательства с вратарём до окончания матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

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