«До поля ещё далеко». Агент Медведева — о восстановлении вратаря «Ростова» после травмы
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера «Ростова» Никиты Медведева, высказался о восстановлении футболиста после травмы. На данный момент Медведев находится на сборах с «Ростовом» в Абу-Даби, но всё ещё не готов полноценно принимать участие в играх.
«Никита с каждым днём чувствует себя всё лучше, но до работы на поле ещё далеко, пока сказать не могу. Он много работает, бегает, но упражнения с мячом не выполняет. Честно, мы с ним о сроках возвращения не общались. Главное, что с ним всё хорошо и он с командой», — приводит слова Андрея Талаева «РБ Спорт».
Напомним, в сентябре 2022 года футболист получил серьёзную травму связок коленного сустава и выбыл на длительный срок.
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