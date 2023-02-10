«До поля ещё далеко». Агент Медведева — о восстановлении вратаря «Ростова» после травмы

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера «Ростова» Никиты Медведева, высказался о восстановлении футболиста после травмы. На данный момент Медведев находится на сборах с «Ростовом» в Абу-Даби, но всё ещё не готов полноценно принимать участие в играх.

«Никита с каждым днём чувствует себя всё лучше, но до работы на поле ещё далеко, пока сказать не могу. Он много работает, бегает, но упражнения с мячом не выполняет. Честно, мы с ним о сроках возвращения не общались. Главное, что с ним всё хорошо и он с командой», — приводит слова Андрея Талаева «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре 2022 года футболист получил серьёзную травму связок коленного сустава и выбыл на длительный срок.