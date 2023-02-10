Жоау Феликс оценил своё будущее в «Челси»

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за лондонский «Челси», оценил возможность перейти в английскую команду на постоянной основе, отметив, что в данной ситуации всё зависит от руководства синих.
«Челси» — это великий клуб, это знают все. Здесь очень хорошая инфраструктура, здесь есть всё… В клубе работает много людей, тут всё хорошо, что очень важно.
Могу ли я остаться в «Челси» на постоянном основе? У них нет опции по выкупу. Если они захотят купить меня, им придётся достичь соглашения с «Атлетико». Я здесь всего несколько недель, может, месяц, но я уже знаю всё о «Челси». Мне очень комфортно здесь, но будущего не знает никто», — приводит слова Феликса AS.
7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы
- 10 февраля 2023
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
08:02
-
07:53
-
06:39
-
06:13
-
05:49
-
04:55
-
04:53