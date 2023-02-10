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Жоау Феликс оценил своё будущее в «Челси»

Жоау Феликс оценил своё будущее в «Челси»
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Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за лондонский «Челси», оценил возможность перейти в английскую команду на постоянной основе, отметив, что в данной ситуации всё зависит от руководства синих.

«Челси» — это великий клуб, это знают все. Здесь очень хорошая инфраструктура, здесь есть всё… В клубе работает много людей, тут всё хорошо, что очень важно.

Могу ли я остаться в «Челси» на постоянном основе? У них нет опции по выкупу. Если они захотят купить меня, им придётся достичь соглашения с «Атлетико». Я здесь всего несколько недель, может, месяц, но я уже знаю всё о «Челси». Мне очень комфортно здесь, но будущего не знает никто», — приводит слова Феликса AS.

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