Дмитрий Гунько: мне очень понравился «Спартак» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» в зимнее межсезонье. Специалист признался, что ему понравилось выступление красно-белых на Зимнем кубке РПЛ.

«Мы посетили два матча Зимнего кубка РПЛ. Мне очень понравился «Спартак». Абаскаль интересно строит свою игру. Команда играет гибко в атаке. Идёт большая ротация в звеньях — это доставляет проблемы сопернику. Подстроиться под игру очень сложно. Много открываний в глубину. Очень интересно за ними смотреть. Молодые футболисты проявляют себя неплохо», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, после 17 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35) под руководством Валерия Карпина.