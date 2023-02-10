«Реал» хочет приобрести у «Баварии» Комана. Мюнхенцы согласятся только на огромную выплату

Мадридский «Реал» проявляет интерес к французскому полузащитнику мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, приобретение Комана является очень привлекательным вариантом для «Реала», мадридцы следят за французским футболистом. «Бавария» же не настроена расставаться с крайним полузащитником. Мюнхенцы рассчитывают на Комана и ввели его в совет команды. Для того чтобы «Бавария» подумала о возможной продаже француза, клуб должен получить предложение, подразумевающее огромную выплату.

26-летний Коман выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне француз сыграл 19 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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