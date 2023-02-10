Нюбель может вернуться в «Баварию». Новый тренер вратарей не отдаёт предпочтения Нойеру

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», может рассчитывать на получение большей игровой практики в мюнхенском клубе. Об этом сообщает издание TZ.
По информации источника, новый тренер вратарей «Баварии» Михаэль Рехнер настроен на работу с голкиперами мюнхенцев, основываясь на объективных показателях, не отдавая предпочтения кому-либо заранее. В связи с этим шансы на то, что Нюбель вернётся в «Баварию», значительно возросли.
«Монако» выразил заинтересованность в приобретении Нюбеля на постоянной основе и сделал официальное предложение «Баварии», но монегаски пока не получили ответа от рекордмайстера. Руководство мюнхенцев планирует обсудить будущее Нюбеля в команде летом.
Отметим, что, помимо Нюбеля, в составе «Баварии» летом останутся ещё два вратаря высокого уровня, Ян Зоммер и Мануэль Нойер.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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