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Шишкин: Глушаков — опытный футболист. В «Пари НН» видят, он может принести пользу команде

Шишкин: Глушаков — опытный футболист. В «Пари НН» видят, он может принести пользу команде
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Бывший защитник московских «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин высказался о возможном переходе российского полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород». Ранее появилась информация, что 36-летний Глушаков подписал контракт с нижегородским клубом.

«Глушаков – опытный футболист с хорошей карьерой. Думаю, руководство посчитало нужным подписать его. Руководство видит в нём футболиста, который может принести пользу команде. А уж будет он играть или нет – всё будет зависеть от конкуренции в команде, тренера, на какой позиции он его видит и будет использовать. Многое будет зависеть от внутренних дел в команде», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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