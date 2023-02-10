Чернышов: видел покер Роналду, меня улыбнуло. Те защитники даже Медиалигу не потянули бы

Бывший тренер «Аль-Шола» из Саудовской Аравии Андрей Чернышов, ныне возглавляющий сербский клуб «Раднички», прокомментировал покер португальского нападающего Криштиану Роналду в матче с «Аль-Вахдой» (4:0).

«В чемпионате Саудовской Аравии невозможно, чтобы игроки расступались перед кем-то. Об этом даже разговоров не может быть. Это страна, в которой до сих пор есть смертная казнь. И вот такие игры, когда расступаются, или ставки, то они чреваты серьёзными последствиями. Так делать никто не будет.



Я видел голы Роналду, меня улыбнуло. Это говорит о качестве игроков, которые ему противостояли. Они даже у нас в Медиалиге не смогли бы играть. В Саудовской Аравии есть команды слабого уровня, как и в любой стране», — приводит слова Чернышова Legalbet.