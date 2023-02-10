Кириченко: из-за санкций в Иран тяжело пригласить качественных иностранцев

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко высказался об уровне легионеров в чемпионате Ирана.



«В Иране нет футболистов уровня бразильцев «Зенита». Из-за санкций и ограничений туда сложно пригласить качественных иностранцев. Им элементарно тяжело платить зарплату. Поэтому они и выбирают Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января. Команда Бердыева возобновит сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги матчем с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта, начало игры — в 19:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»: