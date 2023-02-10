Стало известно условие возвращения Зидана в «Реал»

Французский тренер Зинедин Зидан готов в третий раз в карьере возглавить мадридский «Реал», если руководство «Королевского клуба» пойдёт на приобретение нападающего «Лиона» Райана Шерки. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Реал» рассматривает Зидана в качестве возможной замены нынешнему наставнику мадридцев Карло Анчелотти в связи с тем, что команда под руководством итальянца испытывает кризис. Французский специалист согласится вновь встать у руля «сливочных», если руководство «Реала» займётся приобретением 19-летнего Шерки, которым Зидан восхищается.

Шерки сыграл 22 матча за «Лион» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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