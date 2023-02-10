Писарский: Осинькин — топ-тренер, который уделяет много времени мелочам

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о работе с тренером Игорем Осинькиным.

«Уже узнал что-то новое от Осинькина? Да, это сильный специалист. Топ-тренер, который уделяет много времени мелочам. Во многих командах на какие-то детали могут не обращать внимания, а Игорь Витальевич внимательно следит за всем. Например, он следит, чтобы игроки отдавали партнёрам мяч в правильную ногу, чтобы игрок делал меньше касаний. На таких деталях мы останавливаемся, он постоянно подсказывает. С ним интересно работать. Для него важны мелочи, потому что из мелких фрагментов вырастают большие. Мы начинаем с самого элементарного, что учат в школах. Ему важно отрабатывать даже самые базовые вещи», — приводит слова Писарского Metaratings.