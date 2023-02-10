Андрей Ещенко — о Глушакове в «Пари НН»: Денис — красавчик! Пусть прогрессирует

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном переходе российского полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород». Ранее появилась информация, что 36-летний Глушаков подписал контракт с нижегородским клубом.



«Глушаков — молодец, красавчик, ещё поиграет. Сейчас сложно говорить, как всё сложится. Посмотрим, время покажет. Если Денис хорошо себя чувствует физически и эмоционально, то почему бы не играть? Здоровье если есть, то можно уверенно продолжать. Желаю ему всего хорошего, пускай прогрессирует!» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.