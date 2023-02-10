«Не очень хочется работать на низком уровне». Кириченко — об амбициях быть главным

Российский специалист Дмитрий Кириченко высказался об амбициях работать главным тренером.
«Амбиции есть, конечно. Но, честно говоря, не очень хочется работать на низком уровне. В команде без задач и целей. Уж лучше работать помощником, но в высшей лиге в команде с амбициями. Это гораздо интереснее. Именно поэтому поехал за Бердыевым в Казахстан, где есть топовый клуб «Кайрат» – всё на высшем уровне. Другое дело, что случилась неприятная история с владельцем, после чего всё пошло не туда. Поэтому работа на высоком уровне куда интереснее. А тренировать непонятно ради чего… Зачем это?
В любом случае я далеко не загадываю. Концентрируюсь на своей работе. Живу сегодняшним днём», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
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