Писарский рассказал, как говорил девушке, что с фамилией Сычевой были ещё цветочки

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался на тему смены фамилии.
«Говорил, что возмещать деньги за футболки из-за смены фамилии некому? Писал ли кто-то? Нет, но если кто-то купил – пожалуйста, пишите, скидывайте фотку. Мне самому очень интересно, у скольких людей есть мои футболки. Будет приятно, если в Самаре увижу людей в футболках с моей фамилией.
Возьмёт ли девушка фамилию Писарская? Конечно, куда она денется? Она шутила, что все меня знают как Сычевого: «Тоже буду Сычевой, чтобы меня узнавали». Я отвечал: «С фамилией Сычевой были ещё цветочки, а что будет с фамилией Писарский!» Ждите, приятного просмотра! А свадьбы ещё не было, мы запланировали её на лето», — приводит слова Писарского Metaratings.
Первую часть сезона-2022/2023 футболист провёл в «Оренбурге».
- 10 февраля 2023
-
17:12
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:11
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:48
-
14:35