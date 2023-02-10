Писарский рассказал, как говорил девушке, что с фамилией Сычевой были ещё цветочки

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался на тему смены фамилии.

«Говорил, что возмещать деньги за футболки из-за смены фамилии некому? Писал ли кто-то? Нет, но если кто-то купил – пожалуйста, пишите, скидывайте фотку. Мне самому очень интересно, у скольких людей есть мои футболки. Будет приятно, если в Самаре увижу людей в футболках с моей фамилией.



Возьмёт ли девушка фамилию Писарская? Конечно, куда она денется? Она шутила, что все меня знают как Сычевого: «Тоже буду Сычевой, чтобы меня узнавали». Я отвечал: «С фамилией Сычевой были ещё цветочки, а что будет с фамилией Писарский!» Ждите, приятного просмотра! А свадьбы ещё не было, мы запланировали её на лето», — приводит слова Писарского Metaratings.

Первую часть сезона-2022/2023 футболист провёл в «Оренбурге».