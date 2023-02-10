Писарский: кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание. Для меня это уже сказка

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что доволен своей карьерой.

«Если честно, я доволен тем, чего уже добился. Я, конечно, не собираюсь останавливаться, но уже счастлив. Для меня было успехом попасть в ФНЛ, а потом в РПЛ. Была мечта просто поиграть в российских лигах. А теперь я просто счастлив. Что будет дальше, я не думаю. Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов. Я живу своей нынешней мечтой, кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание. Для меня это уже сказка. О большем мечтать и не надо. Если случится ещё лучше, чем сейчас, будет круто. Но об этом я не мечтаю», — приводит слова Писарского Metaratings.

Писарский забил 14 голов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, выступая за «Оренбург».