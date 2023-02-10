Кириченко: по переходу России в Азию меня смущает не футбольный, а логистический вопрос

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Если бы УЕФА нам сказал, условно, что мы забанены на 10 лет – это один момент. Но, насколько понимаю, наши руководители общаются с европейскими, азиатскими коллегами. Возможно, у них больше закрытой информации.
По Азии меня смущает даже не футбольный, а логистический вопрос. Сложно представить участие нашей команды в Лиге чемпионов Азии. Каждые две недели летать из Москвы и Питера в Японию, Южную Корею и так далее? Да, у нас тоже есть Хабаровск и Владивосток. Но это один вылет за сезон и то когда они были в РПЛ. А летать постоянно, менять часовые пояса… Да и всем понятно, что в Европе более сильные качественные команды», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
- 10 февраля 2023
-
18:43
-
18:40
-
18:40
-
18:37
-
18:36
-
18:31
-
18:25
-
18:22
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:34
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:00