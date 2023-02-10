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Кириченко: по переходу России в Азию меня смущает не футбольный, а логистический вопрос

Кириченко: по переходу России в Азию меня смущает не футбольный, а логистический вопрос
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если бы УЕФА нам сказал, условно, что мы забанены на 10 лет – это один момент. Но, насколько понимаю, наши руководители общаются с европейскими, азиатскими коллегами. Возможно, у них больше закрытой информации.

По Азии меня смущает даже не футбольный, а логистический вопрос. Сложно представить участие нашей команды в Лиге чемпионов Азии. Каждые две недели летать из Москвы и Питера в Японию, Южную Корею и так далее? Да, у нас тоже есть Хабаровск и Владивосток. Но это один вылет за сезон и то когда они были в РПЛ. А летать постоянно, менять часовые пояса… Да и всем понятно, что в Европе более сильные качественные команды», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

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