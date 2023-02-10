Сперцян: Фарке вообще не обращал на меня внимания. Он со мной не разговаривал

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о тренировках под руководством немецкого специалиста Даниэля Фарке.

«Когда Фарке пришел, было всё интересно. Начиная с обычных теорий, собраний и так далее. Но было непонятно, потому что мы привыкли, что в академии у нас постоянное общение было со всем тренерским штабом, Мурад Олегович был, всегда где-то подскажет. А Фарке вообще не обращал на меня внимания. Он со мной не разговаривал, так, пару раз что-то скажет. И я к Вандерсону подхожу, говорю «Ваня, как быть?», он мне отвечает: «Спокойно, всё нормально, есть такие в Европе тренеры, которые смотрят, как ты работаешь».

Первая товарищеская игра. Папа говорит: «Ну что, ты играешь?», я говорю: «Не знаю, сейчас иду на установку». Я иду и боюсь, что играть не буду. При Михалыче всё так хорошо было. Прихожу, а там стандарты расписаны по фамилиям, кто что делает. И там «угловые, угловые, пенальти» и везде «Сперцян, Сперцян, Сперцян». А тогда Гжегож бил пенальти у нас. Я поворачиваюсь, а он на меня смотрит. Понимаю, что сейчас что-то может быть (смеётся)», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Даниэль Фарке 2 марта 2022 года покинул пост главного тренера «Краснодара». Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года, однако под его руководством клуб не провёл ни одной официальной игры.