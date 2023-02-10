«Я ничего об этом не знаю». Анчелотти — о своём согласии возглавить сборную Бразилии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что не знает о своём согласии возглавить сборную Бразилии по окончании сезона.
«Сборная Бразилии? Я ничего об этом не знаю, я даже не знаю о том, что сообщили в Бразилии. Я тренер «Реала», мой контракт действует до июня 2024 года», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Анчелотти дал согласие на работу в сборной Бразилии начиная с лета 2023 года. Если переход Анчелотти не состоится, сборную могут возглавить Жорже Жезуш или Жозе Моуринью, работающие в «Фенербахче» и «Роме» соответственно.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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