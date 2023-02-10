Пресс-атташе «Волги» оценил предложение заявить «Газпром Арену» в качестве резервного поля

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов прокомментировал предложение петербургского «Зенита» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона в Кубке России.

«Такое предложение было. У нас на сезон в чемпионате в качестве резервной заявлена арена «Акрона» в Жигулёвске. Соответственно, она заявлена и на кубок. Дополнительно мы заявили второй стадион в Нижнекамске, выполняя опять же требования регламента. Мы сделаем всё возможное и хотим играть в Ульяновске, потому что для города это событие. И мы хотим, чтобы «Зенит» увидели живьём именно у нас. А что касается предложения «Зенита», нам был очень приятен сам факт предложения. Безусловно, приятно внимание такого большого клуба, чемпиона страны и флагмана российского футбола. Но мы хотим играть в Ульяновске, вы нас должны понять», — сказал Савинов в интервью YouTube-каналу «Такой Футбол».