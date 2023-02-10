The Sun: «Челси» предложил € 17 млн за 15-летнего эквадорского футболиста

Полузащитник молодёжной команды эквадорского «Индепендьенте» Кендри Паез входит в сферу интересов «Челси». Английский клуб предложил за 15-летнего футболиста € 17 млн. Об этом сообщает The Sun. По сведениям источника, € 15 млн за Паеза предлагала дортмундская «Боруссия».

Отметим, что с приходом летом 2022 года нового руководства «Челси» клуб потратил на рынке больше всех клубов в мире. «Челси» за два трансферных окна потратил свыше € 600 млн. Клубы всех некоторых европейских лиг, включая топ-5, тратили суммы меньше, чем один лондонский клуб.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» набрал 30 очков в 21 матче и занимает в турнирной таблице девятое место.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: