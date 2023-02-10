Сазонов: кто из спортсменов меня вдохновляет? Естественно, Роналду. Златан — на 2-м месте

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, пример каких спортсменов его вдохновляет.
«Есть ли человек из мира спорта, который меня вдохновляет? Естественно, это Криштиану Роналду. Где-то улыбается Матиас Норманн, потому что он тоже любит его. В плане спортивных кумиров мне думать не надо.
Возможно, на втором месте Златан Ибрагимович. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя (смеётся).
Как отношусь к переходу Роналду в «Аль-Наср»? Он сказал, что для него переезд в другую страну – это новый вызов, потому что он уже много чего завоевал. К тому же не секрет, сколько ему платят. Думаю, он был очень доволен. Считаю, что Саудовская Аравия относится к нему с большим уважением, если вопреки законам страны разрешила жить с его девушкой Джорджиной Родригес в одном доме», — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».
- 10 февраля 2023
-
21:46
-
21:46
-
21:38
-
21:32
-
21:31
-
21:21
-
21:14
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:51