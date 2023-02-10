Сазонов: кто из спортсменов меня вдохновляет? Естественно, Роналду. Златан — на 2-м месте

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, пример каких спортсменов его вдохновляет.



«Есть ли человек из мира спорта, который меня вдохновляет? Естественно, это Криштиану Роналду. Где-то улыбается Матиас Норманн, потому что он тоже любит его. В плане спортивных кумиров мне думать не надо.



Возможно, на втором месте Златан Ибрагимович. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя (смеётся).



Как отношусь к переходу Роналду в «Аль-Наср»? Он сказал, что для него переезд в другую страну – это новый вызов, потому что он уже много чего завоевал. К тому же не секрет, сколько ему платят. Думаю, он был очень доволен. Считаю, что Саудовская Аравия относится к нему с большим уважением, если вопреки законам страны разрешила жить с его девушкой Джорджиной Родригес в одном доме», — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».

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