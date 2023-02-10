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Джикия: Дзюба — качественный нападающий. Он точно усилит «Локомотив»

Джикия: Дзюба — качественный нападающий. Он точно усилит «Локомотив»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о переходе форварда Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Пока не думал, как сдержать Дзюбу. Артём — качественный нападающий, точно усилит «Локомотив». Приятно играть против качественных нападающих. Поздравляю Смольникова и Дзюбу, что они в хорошей и сильной команде, они им только помогут», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Дзюба начинал текущий сезон в турецком «Адана Демирспор», однако покинул клуб в ноябре 2022 года. С «Локомотивом» нападающий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. Ранее сообщалось, что форвард будет получать по контракту 2,5 млн рублей в месяц.

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Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»:

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