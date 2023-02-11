Артета: «Арсенал» будет проигрывать матчи. Речь не о том, чтобы быть в зоне комфорта

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как команда должна воспринимать неудачные матчи.

«Речь не о том, чтобы находиться в зоне комфорта. Мы будем проигрывать матчи. Каждое поражение даёт возможность взглянуть на другие вещи и увидеть реакцию команды. Завтра в матче с «Брентфордом» мы постараемся выложиться перед нашими болельщиками и победить», — приводит слова специалиста ВВС.

«Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге, имея в активе 50 очков по итогам 20 встреч. Его ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстаёт на пять очков. Сегодня, 11 февраля, «канониры» сыграют с «Брентфордом». Ранее «Арсенал» уступил «Эвертону» со счётом 1:0. Это поражение стало третьим подряд для Артеты в гостевых матчах с «ирисками».